Asiantuntija arvioi: Sodan uhka syö Venäjän taloutta pakotteita enemmän – vaikutuksia myös Suomeen

Moni suomalaispoliitikko muun muassa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on arvostellut pakotteita riittämättöminä ja vaatinut Venäjälle kovempia pakotteita.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen Suomen pankin vanhemman asiantuntijan Laura Solangon mukaan ensimmäisillä pakotteilla ei ole pyritty järisyttäviin vaikutuksiin, mutta niillä on haluttu lähettää viesti lännen yhtenäisyydestä.

– On haluttu näyttää se, että EU-maat on Yhdysvaltain kanssa ottanut sen ensimmäisen askeleen, Solanko avaa.

Pakotteilla on vaikutustam, vaikka se on vaikea laskea

Solangon mukaan pakotteiden tarkkaa vaikutusta on vaikea laskea. Vaikutusta kuitenkin on, koska Venäjä on osa maailmantaloutta.