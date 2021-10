Puolan parlamentti hyväksyi muurin rakentamisen maan Valko-Venäjän vastaiselle rajalle – EU kieltäytyi rahoituksesta

Puolan mukaan tarkoitus on estää Valko-Venäjän kautta tulevien siirtolaisten saapuminen.

EU on kuitenkin syyttänyt Valko-Venäjää ihmisten käyttämisestä painostukseen ja kutsunut ihmisten usuttamista rajalle hybridihyökkäykseksi.

EU:n mukaan kyseessä on Valko-Venäjän keino yrittää painostaa unionia, koska unioni on asettanut pakotteita Valko-Venäjän itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa ja tämän lähipiiriä vastaan.

Rajalla sotilaita ja piikkilanka-aita

Puola on vastannut siirtolaisten saapumiseen kovin ottein. Se on syyttänyt olevansa hyökkäyksen kohteena ja sanonut sillä olevan oikeus puolustautua.

Maa on lähettänyt rajalle tuhansia sotilaita ja rakentanut piikkilanka-aidan. Raja-alueelle on myös julistettu poikkeustila, joka estää toimittajien ja avustustyöntekijöiden työskentelyn alueella.

Arviolta tuhansia ihmisiä on yrittänyt elokuusta alkaen Valko-Venäjältä Puolaan, mutta myös Liettuaan ja Latviaan.

YK on vaatinut välittömiä toimenpiteitä ihmishenkien pelastamiseksi ja kärsimyksen välttämiseksi rajalla. Rajalla on kuollut ainakin kahdeksan siirtolaista, ja oloja on kuvattu vaikeiksi.