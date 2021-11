Puola odottaa suuren joukon siirtolaisia pyrkivän rajan yli tänään – video näyttää, miten sotilaat kerääntyvät aidan luokse

Tuhannet enimmäkseen Lähi-idästä tulleet siirtolaiset ovat leiriytyneet Valko-Venäjän puolelle rajaa päästäkseen myöhemmin EU:n alueelle. Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten lennättämisestä paikalle ja usuttamisesta EU:n puolelle kostona sitä vastaan asetetuista pakotteista. Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset.

Avustusjärjestöjen mukaan kymmenkunta ihmistä on jo kuollut hyytävissä oloissa maiden rajaseuduilla. Niiden mukaan tilanne voi vielä pahentua, kun lämpötilat laskevat.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan suurimmassa siirtolaisleirissä lähellä Bruzgin kylää on noin 2 000 ihmistä, joista osa on lapsia ja raskaana olevia naisia. Valko-Venäjä on toimittanut leiriin muun muassa telttoja ja lämmityslaitteita, mikä viittaa siihen, että leireistä saattaa tulla ainakin osittain pysyviä.