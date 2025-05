Puolalaiset uurnilla presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella

Puolassa äänestys presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella on alkanut.

Vaalien ennakkosuosikkeja ovat EU-myönteinen Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski ja kansallismielinen historioitsija Karol Nawrocki.

Ensimmäisellä kierroksella on mukana yhteensä 13 ehdokasta.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat iltakymmeneltä Suomen aikaa, minkä jälkeen saadaan ovensuukyselyjen tuloksia. Lopulliset tulokset saataneen vasta huomenna.

Puolan presidentin tehtävä on pääosin seremoniallinen, mutta presidentillä on veto-oikeus, jolla väistyvä presidentti Andrzej Duda on estänyt monia hallituksen uudistuksia.