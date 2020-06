Puolan presidentinvaaleissa vastakkain Trumpin liittolainen ja EU-myönteinen liberaali – vaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle

Puolan presidentinvaaleissa nähtäneen toinen kierros, sillä istuva presidentti Andrzej Duda ei näytä yltävän yli 50 prosentin äänisaaliiseen. Duda on kerännyt 45,2 prosenttia äänistä, kun äänistä on laskettu yli 87 prosenttia, maan vaalilautakunta kertoo. Dudan haastaja, Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski on haalinut äänistä lähes 28,9 prosenttia.