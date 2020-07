Puolassa järjestetään tänään presidentinvaalin toinen kierros – luvassa tiukka kisa

Etukäteen vaalista on ennustettu tiukkaa kisaa.Vaalin toisella kierroksella vastakkain ovat istuva presidentti, konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Andrzej Duda ja oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas, liberaali Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski.

Duda tavoittelee ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Duda on hyökännyt kampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.