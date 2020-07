Ovensuukysely: Duda on kasvattanut niukkaa johtoaan Puolan presidentinvaaleissa

Puolan presidentinvaalista on tulossa juuri niin jännittävä kuin ennalta ennustettiin. Ennen aamuneljää päivittyneen ovensuukyselyn mukaan istuva presidentti Andrzej Duda olisi päihittämässä niukasti haastajansa Rafal Trzaskowskin.

Kyselyn mukaan Duda olisi saamassa 51 prosenttia äänistä ja Trzaskowski 49 prosenttia, kirjoittaa Guardian-lehti. Aiemmissa kyselyissä ero oli hiukan pienempi. Guardianin mukaan Ipsosin teettämässä kyselyssä virhemarginaali on yhden prosenttiyksikön verran.

– Olen onnellinen voitostani, vaikka toistaiseksi on kyse ovensuukyselystä, Duda sanoi Puolan lippuja heiluttaville kannattajilleen.

Duda tavoitteli ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Duda hyökkäsi kampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa.