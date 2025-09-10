Sotilasliitto Naton neljäs artikla käsittelee jäsenmaiden välisiä neuvotteluja tilanteessa, jossa niiden alueellinen koskemattomuus, poliittinen riippumattomuus tai turvallisuus on uhattuna. Se kuuluu näin:

– Osapuolet neuvottelevat keskenään aina, kun jokin osapuolista katsoo jonkin osapuolen alueellisen koskemattomuuden, poliittisen riippumattomuuden tai turvallisuuden olevan uhattuna.

Puolan pääministeri Donald Tusk pyysi keskiviikkona Natoa aktivoimaan neljännen artiklan. Tuskin mukaan maan ilmatilaa loukattiin keskiviikon vastaisena yönä toistuvasti ja ainakin kolme venäläisdroonia pudotettiin.

Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa. Muilla jäsenmailla on velvollisuus osallistua neuvotteluihin.

Naton periaatteisiin kuuluu tehdä kaikki päätökset yksimielisesti jäsenmaiden keskustelun ja kuulemisen jälkeen. Neuvottelu on toiminnan ytimessä ennen mahdollisiin muihin toimiin ryhtymistä.

Kyseessä on kahdeksas kerta, kun neljäs artikla aktivoidaan Naton perustamisen eli vuoden 1949 jälkeen. Artikla aktivoitiin esimerkiksi Ukrainan sodan alettua vuonna 2022.

Puola on vedonnut artiklaan edellisen kerran maaliskuussa 2014, kun jännitteet lisääntyivät Venäjän naapurimaissa Venäjän aggressioiden seurauksena.