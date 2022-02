Indonesia hankkii Ranskalta Rafale-hävittäjiä – ranskalaiskone ei Suomelle kelvannut

Diili on osoitus maiden tiivistyvästä yhteistyöstä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Indonesia on lännen tavoin huolissaan Kiinan kasvaneesta vaikutusvallasta. Kauppa on tärkeä Ranskan puolustusteollisuudelle, joka nuolee edelleen haavojaan menetettyään syksyllä rahakkaan sukellusvenesopimuksen Australian kanssa.