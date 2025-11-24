Kelle tahansa on helppo lähettää yksityisviestejä sosiaalisessa mediassa. Lieveilmiönä vihapalautteen suoltaminenkin on mutkatonta. Espanjalainen jalkapallon olympiavoittaja Sergio Camello sai sitä tuoreeltaan järkyttävillä sanoilla.

Sergio Camello nousi Espanjan sankariksi iskemällä kaksi jatkoaikamaalia jalkapallon miesten olympiaturnauksen loppuottelussa isäntämaa Ranskaa vastaan Pariisissa 2024. Espanja juhli olympiakultaa voittolukemin 5–3.

Olympiavoittajahyökkääjä Camello, 24, edustaa seurajoukkuetasolla Espanjan pääsarjassa pelaavaa Rayo Vallecanoa. Sunnuntaina joukkue kohtasi vieraissa Real Oviedon. La Liga -matsi päättyi maalittomana.

70 minuuttia peliaikaa saanelle Camellolle kilahti matsin jälkeen yksityisviesti Instagramissa.

– Roskaa, kusipää! Mikä voi olla niin hiton vaikeaa pallon potkaisemisessa maaliin? Toivon, että saat syövän ja kaadut kuolleena kentälle, sinä pala paskaa! viestissä luki.

Camello julkaisi tekstistä kuvakaappauksen Instagram-tarinoissaan. Hän ei kommentoinut sitä mitenkään.

Viesti on sekä järkyttävä että täysin kohtuuton. Arvailtavaksi jää, oliko sen lähettänyt henkilö mahdollisesti hävinnyt vedonlyönnissä tai närkästynyt joukkueen fanina.