Jalkapalloikoni Lucio kävi lähellä kuolemaa viime toukokuussa. Vuonna 2002 maailmanmestaruuden voittanut 47-vuotias brasilialainen on nyt kertonut La Gazzetta dello Sportille tapahtumien kulusta.

Onnettomuus sattui Lucion kotikaupungissa Brasiliassa 8- toukokuuta, jolloin hänellä on syntymäpäivät. Entinen jalkapallotähti vietiin sairaalaan vakavien palovammojen vuoksi, jotka olivat seurausta kamiinassa tapahtuneesta räjähdyksestä. Lucion kehosta 18 prosenttia koki toisen asteen palovammoja.

– Jumala antoi minulle toisen puoliajan. Siinä menee aikaa, että pääsee yli shokista, Lucio sanoi lehdelle.

Räjähdyksen syynä oli kamiinaan heitetty viinapullo. Syntymäpäiväseurueella oli ollut kamiinassa loimuava liekkituli, joka oli kuitenkin sammunut. Tämän jälkeen Lucion ystävä oli heittänyt sinne viinapullon, jotta se syttyisi uudestaan.

– Muistan vain liekit naamallani sekä käsivarsissani ja jaloissani. Sitten hyppäsin uima-altaaseen, Lucio kertoi.

Lucio kertoi, kuinka seuraavat sairaalassa vietetyt viikot olivat vaikeita kovan kivun takia. Brasilialaisella oli vaikeuksia nukkumisen kanssa. Hän on joutunut käymään useissa leikkauksia ja käy yhä hoitamassa ihovaurioitaan. Asiat ovat kuitenkin menossa oikeaan suuntaan.

– Tulee kulumaan kuukausia, kunnes olen sadan prosentin kunnossa, mutta voin sanoa pahimman olevan takana. Sairaalassa oleminen oli kaikista vaikeinta, se oli todellinen trauma. Palovammoja on vaikea kestää, fyysisesti sekä henkisesti, Lucio totesi.

Lucion ura päättyi vuonna 2019. Topparina pelannut brassi voitti vuonna 2010 triplamestaruuden Interin paidassa. Hän on myös saavuttanut kolme liigamestaruutta Bayernissa sekä MM-kultaa Brasilian paidassa vuonna 2002.