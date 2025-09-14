Suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo teki kaksi maalia, kun hänen edustamansa Palermo nappasi jalkapallon Italian Serie B:ssä 2–0-vierasvoiton Südtirolista.
Pohjanpalo teki ottelun avausosuman toisella peliminuutilla ja jatkoi maalitehtailuaan 80. minuutilla.
Pohjanpalo on pelannut tällä kaudella kolme kamppailua Italian toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ja tehnyt kolme maalia.
Palermo on kerännyt kolmesta ottelustaan seitsemän pistettä. Südtirolilla on koossa neljä pistettä.
Jesse Joronen pelasi sunnuntaina Palermon maalilla.