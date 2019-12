Lampsitaanko itsenäisyyspäivän juhliin vesisateessa? Meteorologi povailee: "Perjantai on tämänhetkisen ennusteen lämpimin päivä"

– Alkuviikko on vielä kylmä. Lämpötilat pysyvät pakkasen puolella ja on melko poutaista. Tuuli lisää pakkasen purevuutta, kertoo Forecan meteorologi Miina Manninen.

– Perjantai on tämän hetkisen ennusteen mukaan viikon lämpimin päivä. Lämpötilat voivat olla jopa yli viiden asteen yläpuolella Etelä-Suomessa. Ennuste on vielä vähän epävarma. On mahdollista, että Suomi on silloin sadealueen reitillä, eli siihen kannattaa varautua, Manninen varoittaa.