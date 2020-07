Psykiatristen palvelujen kysyntä on pysynyt korona-aikana maltillisena – asiantuntija arvelee tilanteen muuttuvan rajoitusten purkautuessa

Psykiatristen palvelujen kysyntä on ollut Suomessa korona-aikana tavallista vähäisempää.

Eristäytyminen luo epävarmuutta

HUSin it-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtajan Jan-Henry Stenbergin mukaan terapiapalveluhin hakeutuneiden määrä korona-aikana on pysynyt tavanomaisissa luvuissa.

Hän arvelee, että palvelujen hankala saatavuus on pitänyt hakeutuneiden määrän maltillisena.

Toistaiseksi ei ole lukuja, miten palvelujen tarve on kasvanut juuri poikkeustilanteen aikana.

– Arvion mukaan tarve on pysynyt samana tai kasvanut hieman. Myöhempi tutkimus valottanee tätä, hän sanoo.

Videoterapiaa ja etäharjoituksia

Korona-aikana valtaosa HUSin vastaanotoista on siirtynyt videopalveluiksi. Lisäksi tulevat erilaiset netti- ja mobiilipohjaiset, terapeutin tukemat hoidot.

– Lisäksi on ollut Koronahuoli-chat, joka on Mielenterveystalon verkkopalvelun koronahuolien omahoito. Eli palveluita on ollut saatavilla hyvin, Stenberg summaa.