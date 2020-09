PS-vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yritys oli poliisin mukaan hyvin suunniteltu – mahdolliset tekijät tallentuivat silti valvontakameraan

Pekka Kataja on aiemmin kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä. Kataja joutui sairaalahoitoon Tampereelle. Hän on sittemmin päässyt pois sairaalasta.

Toinen miehistä on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen. Toinen vangittu epäilty on äärioikeistovaikuttaja Tero Ala-Tuuhonen. Ala-Tuuhonen on kuulunut Soldiers of Odinin johtohahmoihin Jyväskylässä. Hän myös johtaa Suomen äärioikeistoa kokoavaa Kansallismielisten liittoumaa.