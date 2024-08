Professori: Venäjä palkitsee rikollisiaan vankienvaihdon avulla

Venäjä uskoo hyötyvänsä poliittisten vankien luovutuksesta

Tilanne pönkittää myös maiden päämiesten asemaa, ja he voivat onnitella itseään merkittävästä ponnistuksesta. BBC:n mukaan vankienvaihtosopimusta neuvoteltiin melkein kaksi vuotta.

Kyseessä on mahdollisesti suurin Venäjän ja länsimaiden välinen vankienvaihto sitten vuoden 2010.

– Venäjän kannalta kiinnostava kysymys on se, että miksi se päästää poliittisia vankejaan pois, kun yleensä on vaihdettu vain toisten maiden vangittuja kansalaisia. Siinä täytyy olla sellainen ajatus, että he ovat enemmän poissa pelistä ulkomailla kuin kotimaassa vankilassa, Forsberg arvioi.