MTV selvitti: Kymmenkuisten vauvojen määrä päiväkodeissa räjähti kasvuun – tässä muutoksen taustat

Kemppi: Varhaiskasvatus ei ole enää huoltajien, vaan lasten oikeus

– Aikaisemmin ajateltiin, että se on huoltajien oikeus varhaiskasvatukseen, että jos olen töissä tai opiskelen, saan varhaiskasvatuspaikan. Nyt se on lapsen oikeus. Ei se ole mitenkään riippuvainen vanhempien tilanteesta.

Asiakasmaksuja on alennettu

"Positiivista tässä on se, että nuoret vanhemmat ovat saaneet hyvin opiskelua ja työtä"

– Pienten lasten tulo varhaiskasvatukseen on noussut todella voimakkaasti. Positiivista tässä on se, että nuoret vanhemmat ovat saaneet hyvin opiskelua ja työtä. Oulussa on ollut paljon aiemmin sellaista, että lapsi on tullut vasta esiopetukseen. Siinä näkyy muutosta, kertoo Oulun varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Ranka.