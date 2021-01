Professori vaatii poikkeusoloja Suomeen – kritisoi koko Eurooppaa koronan hoidosta ja listaa siihen kolme syytä: "Suomi voi säästää ihmishenkiä"

Scheinin kirjoittaa Perustuslaki-blogissa , että koronaepidemian tukahduttaminen on ihmisoikeusasia.

– On kolme tekijää, joiden vuoksi katson, että Suomen tulisi juuri nyt todeta poikkeusolot ja säätää erillislaki liikkumisvapauden rajuista rajoituksista, hän kirjoittaa.

Hänen mukaansa Eurooppa on epäonnistunut pahoin koronaepidemian hoidossa, eikä korkeaksi karanneeseen kuolleisuuteen ole näkyvillä muutosta lähiaikoina.

Lisäksi Scheininin mukaan laajan esiintyvyyden vuoksi uhka on nyt todellinen, että virus on jo mutatoitunut siten, että tartuttavuusluku on karannut tai karkaa tähänastisten keinojen ulottumattomiin.