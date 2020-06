Professori : Suositukset ja määräykset menivät sekaisin STM:n hoivakotien vierailuohjeessa – Ministeriö: "Saattoi pelastaa kuolemia"

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myöntää, että koronaepidemian alussa ohjeistus vanhusten hoivakotien vierailukiellosta oli epäonnistunut. Virheellinen ohje on johtanut vierailujen kieltämiseen tai rajoittamiseen lainvastaisesti.

Vierailukieltoihin otti kantaa viime viikolla apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, joka totesi, että ministeriön ohjeistuksen takia vierailuja on kielletty tai niitä on rajoitettu lainvastaisesti. Hän arvioi ensisijaisesti vanhustenhuollon palveluyksikössä tehtyjen rajoitusten lainmukaisuutta. Oikeusasiamies on saanut useita kanteluita ja yhteydenottoja vanhusten oikeuksien rajoittamisesta koronaviruspandemian aikana.