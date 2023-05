Professori Pride-kohusta: "Yhteistyön lopettaminen puolueiden kanssa on ristiriidassa Priden perusajatuksen kanssa"

– Tässä pantiin kansanedustajat ja eduskuntaryhmät kaikki vastaamaan siitä, mitä jotkut edustajat ovat tehneet. Sen, ettei haluta tehdä enää yhteistyötä, voisi tulkita rangaistukseksi. Se on kollektiivinen rangaistus ja ne on jo koulussa ja armeijassa todettu ongelmallisiksi, arvioi Hallamaa.

Ihmisoikeuskysymys tai omantunnon kysymys

– Ymmärrän, että Priden näkökulmasta tämä on ihmisoikeuskysymys eikä omantunnon kysymys. Siitä, mitkä ovat omantunnon kysymyksiä, on erilaisia näkökohtia. Eduskuntaryhmissä on sisäisen keskustelun pohjalta päädytty tällaiseen ratkaisuun. Kaikkia perusteita ei tiedetä, mutta ne on tässä keskustelussa sivuutettu, sanoo Hallamaa.

– Taktisesti se on sitä vastaan. Pride on tehnyt pitkän työn ihmisten äänenä ja osallistumiskanavana. Ideana on tehdä näkyväksi ihmisten monimuotoisuus. Monimuotoisuuteen kuuluu myös se, ettei kaikesta olla samaa mieltä. Meidän ihmisten välillä on vaikeitakin ristiriitoja ja siinä mielessä ajattelen, että päätös on Priden perusajatuksen ja ihanteen kanssa ristiriidassa, toteaa Hallamaa.