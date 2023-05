Priden ja keskustan edustajat ottivat yhteen kumppanuuskohusta: ”En voi ymmärtää”

– Tämä on harhaanjohtavasti otsikoitu. Se, mistä Helsinki Pride -yhteisön hallitus päätti, oli, että emme anna näkyvyyttä kokoomukselle ja keskustalle tämän vuoden Helsinki Pride -tapahtumassa, Kemppainen tarkentaa.

– Koimme, että nämä puolueet eivät sitoutuneet siitä irti tarpeeksi selkeästi tai tuominneet aika vahingollisia kommentteja, joita näistä puolueista tuli ulos. Me haluamme tehdä yhteisöllemme mahdollisimman turvallisen tapahtuman ja olon, että heidän on hyvä sinne tulla, Kemppainen selittää.

"Minä en voi ymmärtää"

Keskustan Helsingin piirin varapuheenjohtaja Harriet Lonka ihmettelee Helsinki Priden päätöstä. Hänen mielestään se myös kohdistuu väärin nimenomaan Keskustan Helsingin piiriin, joka on jo kymmenisen vuotta ollut kumppanina Pride-tapahtumassa.

– Ei meistä kukaan ole ollut eduskunnassa äänestämässä translaista. Me olemme olleet Pride-tapahtumassa antamassa ihmisille mahdollisuuden keskustella myös huolista ja murheista, joita esimerkiksi transoikeuksiin liittyy. Meidän ehdokkaamme eduskuntavaaleissa oli Mikko Kärnä, joka nimenomaisesti äänesti translain puolesta ja on hyvin näkyvästi tätä asiaa tuonut esiin, Lonka sanoo.

– Totta kai yhteisö saa tehdä mitä haluaa, mutta mikä yhteiskunnallinen hyöty on siitä, että ruvetaan ikään kuin poliittisten puolueiden arviointijärjestelmäksi? Minä en voi ymmärtää, Lonka sanoo.

– Kiinassa on kommunistinen puolue, joka on monoliitti ja jossa varmaankaan kukaan ei ole eri mieltä sisäisesti, mutta haluammeko me sellaista, Lonka kysyy.