Professori-isänsä murhasta syytetyn tuomio lykkääntyy

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on lykännyt tuomion antamista jutussa, jossa 28-vuotiasta miestä syytetään professori-isänsä murhasta ja äitinsä murhan yrityksestä Vihdissä.
Käräjäoikeuden piti antaa tuomio perjantaina, mutta aamupäivällä se ilmoitti, että tuomionantoa lykätään syyskuun puoliväliin. Uusi tuomionantopäivä on 15. syyskuuta.
Syytteissä on kyse tapahtumista uhrien kotona Vihdin Ojakkalassa viime vuoden elokuussa. Mies puukotti täysin yllättäen isänsä kuoliaaksi ja haavoitti pahoin äitiään.
Mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Oikeus ottaa kantaa mielentilatutkimuksen tulokseen, rikosnimikkeisiin sekä miehen mahdolliseen rangaistukseen tuomiossaan ensi kuussa.