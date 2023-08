Priscilla Presley avautui viimeisestä päivistään tyttärensä Lisa Marien kanssa: "Tiesin, että jokin oli vialla"

/All Over Press

Priscillalla ja Lisa Marien tyttärellä Riley Keoughilla, 34, on ollut erimielisyyksiä Lisa Marien testamentista. Riita saatiin oikeudessa päätökseen, ja Riley nimettiin Lisa Marien omaisuuden ainoaksi edunvalvojaksi. Priscillan mielestä tämä on oikein, koska Riley on Lisa Marien tytär, eivätkä he ole koskaan olleet huonoissa väleissä. Priscillan mukaan spekulaatiot isoäidin ja lapsenlapsen huonoista väleistä olivat vain julkisuuden tekosia.