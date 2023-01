Lisa Marie Presleyn viimeiset sanat poikansa haudalla ennen kuolemaansa – ei ollut vielä valmis lähtemään

Lisa Marie Presleyn , 54, viimeisistä päivistä on saatu lisätietoa. Elvis Presleyn tytär kuoli äkillisesti 12. tammikuuta sydämenpysähdykseen . Myös Elvis kuoli ongelmiin sydämen kanssa, sillä hänen kuolinsyynsä oli sydämen rytmihäiriö vuonna 1977.

Peoplen mukaan 8. tammikuuta, vain muutama päivä ennen traagista kuolemaansa, Lisa Marie vieraili edesmenneen poikansa Benjaminin haudalla Gracelandin kartanolla läheisen ystävänsä David Kesslerin kanssa ja ilmaisi toivovansa tulla haudatuksi Benjaminin viereen Meditation Garden -puutarhaan. Myös Elvis on haudattu sinne.

– Istuimme siellä enimmäkseen hiljaa Benin haudan vieressä. Hän näytti minulle, minne hänet jonakin päivänä haudattaisiin, aivan isänsä hautaa vastapäätä. Sanoin hänelle: "Ei pitkään aikaan”, johon hän vastasi: ”Ei, minulla on vielä paljon tekemistä”. Hän oli hyvin innoissaan tulevasta, Kessler kertoi Peoplelle.

– Suru on jotakin, jota sinun täytyy kantaa mukanasi koko loppuelämäsi. Et pääse siitä yli, et siirry eteenpäin, piste, Lisa Marie kirjoitti viime elokuussa People-lehden kirjoituksessaan surusta.