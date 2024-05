Lisa Marie Presleyn velipuoli avautuu suhteestaan edesmenneeseen siskopuoleensa: "Kamppailimme samojen asioiden kanssa"

Navarone on Lisa Marien äidin Priscilla Presleyn ja tietokoneohjelmoija Marco Garibaldin poika. Priscilla ja Marco olivat yhdessä 1984–2006. Lisa Marien isä on edesmennyt Elvis Presley , jonka kanssa Priscilla oli naimisissa 1967–1973.

– Luulen, että jokaisessa perheessä on sisarusten välistä kilpailua tai he eivät aina ole samaa mieltä, ja se vain tavallaan nousi esiin meidän perheessämme. Meillä oli myös hienoja aikoja yhdessä, mutta kamppailumme tulivat ehdottomasti esiin, Navarone kertoi ET:lle.

Lisa Marie kertoi aikoinaan avoimesti opioidiriippuvuudestaan ja kirjoitti vuoden 2019 United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain -kirjassa, että hänelle määrättiin lääkkeitä kaksostyttäriensä syntymän jälkeen vuonna 2008 ja hänestä tuli niistä riippuvainen.

Musiikki on Navaronelle elintärkeää hänen raittiutensa kannalta. Hän laulaa ja soittaa kitaraa Them Guns -yhtyeessä. Yhtye julkaisi ensimmäisen albuminsa From the Shadows vuonna 2017 ja julkaisee tänä vuonna albumin Dark Horizon. Viimeisin albumi on tehty suureksi osaksi Navaronen toipumisen aikana. Tuona aikana hän myös meni naimisiin ja erosi.