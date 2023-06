Lisa Marie Presleyn edunvalvontakiistalle loppu! Tytär Riley Keough joutui maksamaan isoäidilleen kertakorvauksen

Näyttelijä Riley Keough on suostunut maksamaan isoäidilleen Priscilla Presleylle kertakorvauksen, jotta hänestä tulee äitinsä, edesmenneen Lisa Marie Presleyn , rahaston ainoa edunvalvoja.

Asia selviää oikeuden dokumenteista, jotka tulivat julki 13. kesäkuuta. Kertakorvauksen tarkka summa on poistettu oikeuden asiakirjoista. Tosin kappaleessa, jossa käsiteltiin Rileyn roolia oikeudenkäyntikuluissa, todettiin, että ne maksettaisiin samaan aikaan kuin miljoonan dollarin maksu, johon viitattiin aiemmin kappaleessa, jossa käsiteltiin kertakorvausta.

Priscilla Grant/Everett Collection/All Over Press

Sopimuksen ehdot on vielä hyväksyttävä Los Angelesin ylimmän tuomioistuimen tuomarilla. Asiakirjoissa sanotaan, että vastineeksi Priscillan rahastosta erottamisesta, Riley maksaisi maksun saatuaan äitinsä henkivakuutuksen tuotot.

Elviksen brändi tuottaa tänä päivänä edelleen noin 100 miljoonaa dollaria, eli noin 926,9 miljoonaa euroa, vuodessa. Presleyn perheen osuus näistä tuotoista menee Promenade Trust -rahastoon. Se omistaa 15 prosenttia Elvis Presley Enterprises -yrityksestä ja Gracelandin päärakennuksen Memphisissä, joten rahaston arvo on kymmeniä miljoonia dollareita. The New York Times raportoi, että Lisa Marie sai ennen kuolemaansa viime vuonna rahastosta 1,25 miljoonan dollarin, eli noin 1,16 miljoonan euron, tuotot.