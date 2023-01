Lisa Marie Presley menehtyi isänsä tavoin yllättäen – edusti gaalassa vain pari päivää ennen kuolemaansa huonovointisen oloisena

Laulajalegenda Elvis Presleyn ainut lapsi Lisa Marie Presley on menehtynyt 54-vuotiaana . Kuoleman vahvisti Presleyn äiti Priscilla Presley. Mediatietojen mukaan Lisa Marie Presley joutui torstaina 12. tammikuuta sairaalaan Kalifornian Calabasissa saatuaan sydänkohtauksen.

/All Over Press

/All Over Press

– Joudun raskaalla sydämellä jakamaan nämä musertavat uutiset, että kaunis tyttäreni Lisa Marie on jättänyt meidät, Priscilla Presley totesi asiasta julkaistussa lausunnossa.

/All Over Press

/All Over Press

– Olen niin häkeltyhnyt tästä elokuvasta, vaikutuksesta, joka sillä on ollut, sekä siitä, mitä Baz (Luhrmann, elokuvan ohjaaja) on tehnyt, mitä Austin on tehnyt. Olen niin ylpeä, ja tiedän, että isäni olisi myös erittäin ylpeä. Olen niin häkeltynyt kiitollisuudesta, joten kiitos, Lisa Marie Presley sanoi tapahtumassa.