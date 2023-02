Lähde: Priscilla Presley ja lapsenlapsi Riley Keough eivät ole puheväleissä – syynä Lisa Marie Presleyn testamenttiriita

Priscilla haki 26. tammikuuta hallintaansa edesmenneen tyttärensä Lisa Marie Presleyn omaisuutta, vaikka Lisa Marien tytär Riley on nimetty vuonna 2016 edunvalvojaksi. Priscilla kuitenkin kyseenalaisti tämän muutoksen, joka on tehty alun perin vuonna 2010 allekirjoitettuun asiakirjaan.

– Nämä ovat olleet erittäin jännittyneet ja sydäntäsärkevät viikot Rileylle ja Priscillalle. Riley on surrut äitinsä menetystä ja on järkyttynyt siitä, että hänen täytyy keskittyä testamenttiriitaan perheenjäsenensä kanssa. Priscilla on järkkymätön siinä, että hänellä on varma tapaus ja hän aikoo voittaa tuomioistuimessa. Riley ja Priscilla eivät kommunikoi tällä hetkellä, mutta ovat olleet yhteydessä lakimiesten kautta, lähde kertoi.