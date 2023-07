Lisa Marie Presleyn kuolinsyy selvisi

Lisa Marie Presleyn uutisoitiin tammikuussa menehtyneen 54-vuotiaana sairaalassa sydämenpysähdykseen. Kuolinsyy on nyt selvitetty tarkemmin ja Peoplen hankkiman kuolemansyyntutkijan raportin mukaan hän kuoli ohutsuolen tukkeuman seurauksiin. Seuraukset on määritelty tilaksi, joka on seurausta aiemmasta vammasta.