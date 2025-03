Prinssi Harrylta shokkipäätös – jättää taakseen "lempilapsensa"

Prinssi Harry eroaa perustamansa Sentebale-hyväntekeväisyysjärjestön suojelijan roolista.

Prinssi Harry ilmoitti yllättäen eroavansa perustamansa Lesothossa toimivan brittiläisen Sentebale-hyväntekeväisyysjärjestön suojelijan roolista säätiön johtokunnan jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan riitauduttua, kertoo muun muassa BBC.

Harry astuu syrjään roolistaan samanaikaisesti toisen säätiön perustajan ja suojelijan, Lesothon prinssi Seeison sekä muiden johtokunnan jäsenten kanssa. Johtokunnan ja puheenjohtaja Sophie Chandaukan välisen suhteen kerrotaan rikkoutuneen "korjauskelvottomaksi" ja Chandauka haastoi järjestön oikeuteen sen jälkeen, kun häntä pyydettiin eroamaan asemastaan.

Chandauka on tehnyt Sentebalesta ilmoituksen Ison-Britannian hyväntekeväisyyskomissiolle ja sanonut muun muassa "paljastaneensa vallan väärinkäytön" sekä "häirinnän" järjestössä. Hyväntekeväisyyskomissio on lausunut olevansa "tietoinen sen hallintoa koskevista huolenaiheista" ja tutkivansa asiaa.

Prinssi Harry ja prinssi Seeiso perustivat Sentebalen vuonna 2006. Järjestön nimi tarkoittaa "älä unohda minua" sesothon kielellä ja sen tarkoituksena on tuoda apua sekä toivoa lapsille ja nuorille, joiden elämään HIV ja Aids vaikuttavat Lesothossa ja Botswanassa.

Päätöstä voidaan pitää yllättävänä, sillä Sentebale on tiettävästi ollut yksi prinssi Harryn rakkaimmista projekteista.

– Raskain sydämin olemme eronneet rooleistamme organisaation suojelijoina osoittaaksemme tukea ja solidaarisuutta luottamushenkilöiden hallitusta kohtaan, joka on joutunut tekemään samoin, prinssien yhteisessä tiedotteessa sanotaan.

– On musertavaa, että järjestön luottamushenkilöiden ja hallituksen puheenjohtajan suhde rikkoutui peruuttamattomasti ja loi kestämättömän tilanteen.

Chandauka puolestaan on käyttänyt voimakkaita sanoja kuvailemaan tilannetta. Hänen mukaansa tilanteessa on kyse naisesta, joka "uskalsi puhaltaa pelin poikki" huonon hallintotavan, heikon johtamisen, vallan väärinkäytön, häirinnän, naisvihan sekä naisvihamielisyyden ja niistä seuranneen "salailun" suhteen.

– Maailmassa on ihmisiä, jotka käyttäytyvät kuin he olisivat lain yläpuolella ja kohtelevat ihmisiä huonosti, ja sitten he uhriutuvat ja käyttävät halveksimaansa lehdistöä vahingoittaakseen ihmisiä, joilla on rohkeutta haastaa heidän käytöksensä, Chandauka kommentoi tarkentamatta, ketä hän lausunnollaan tarkoittaa.

Sentebalen mukaan se ei ole saanut eropyyntöjä kummaltakaan prinssiltä, mutta on vahvistanut sen, että järjestön johtokunnassa on tehty uudelleenjärjestelyjä.