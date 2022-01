40 vuotta täyttänyt Catherine ihastuttaa syntymäpäiväotoksillaan – valokuvaaja paljastaa, minkä ennennäkemättömän piirteen herttuatar näytti itsestään kuvauksissa

View this post on Instagram

Postauksen kolmessa kuvassa Catherinella on päällään suunnittelija Alexander McQueenin mekot. Edesmennyt McQueen vastasi myös Catherinen hääpuvun suunnittelusta. Yhdessä kuvassa herttuattarella on korvakorut joilla haluaa kunnioittaa prinsessa Dianan muistoa, kun taas toisessa hänellä on korvissaan kuningatar Elisabetilta lainatut korut.