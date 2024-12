Prinsessa Catherinen mukaan salaisuuden pitäminen vaati 6-vuotiaalta prinssi Louisilta paljon.

Perjantaina 6. joulukuuta järjestettiin jälleen sairauslomalta palanneen prinsessa Catherinen, 42, organisoima vuotuinen joulukonsertti Westmister Abbey -kirkossa Lontoossa. Catherine edusti itse paikalla konsertissa yhdessä puolisonsa prinssi Williamin, 42, sekä parin kolmen lapsen prinssi Georgen, 11, prinsessa Charlotte, 9, sekä prinssi Louisin, 6, kanssa.

Konsertissa nähtiin muun muassa balettitanssijoiden esitys – joka haluttiin pitää yllätyksenä osalle perheenjäsenistä. Catherine kertoi konsertin vieraille Louisin tienneen, että konsertissa tulisi olemaan balettitanssijoita, joista hänen isosiskonsa Charlotte pitää erittäin kovasti.

Us Weekly kertoo Catherinen paljastaneen, että hän oli pyytänyt kuusivuotiaalta kuopukseltaan pitämään asian salassa, jotta se olisi yllätys Charlottelle. Catherine kertoi Louisin luvanneen, ettei hiiskuisi asiasta mitään isosiskolleen.

– Ja hän on pitänyt salaisuuden. Tässä on mennyt mitä, ehkä kaksi viikkoa? Kuusivuotiaalle se on pitkä aika, Cahterine kertoi.

Catherinen mukaan Louis oli konserttipäivän aamuna kysynyt äidiltään lupaa kertoa salaisuus Charlottelle, sillä hän tunsi olevansa "räjähtämäisillään".

– Vein hänet kouluun ja hän todella halusi kertoa Charlottelle, mutta luulen, että hän on toivottavasti pitänyt sen. En usko, että hän on sanonut mitään. Kysyin Charlottelta juuri ennen kuin lähdimme, että tietääkö hän mikä yllätys on tulossa, ja hän vastasi, ettei tiedä.

Konsertin yhteydessä Catherine viittasi myös perheensä vaikeaan vuoteen. Alkuvuodesta Catherine sai diagnoosin syövästä hänelle tehdyn vatsan alueen leikkauksen jälkeen.

– En aavistanut, että tästä vuodesta tulisi sellainen, jonka me juuri koimme. Suunnittelematon... mutta luulen, että monilla ihmisillä on ollut vastaavia haastavia aikoja tämän vuoden aikana, monilla jotka ovat täällä.

Catherine kertoi syksyllä julkaistussa videoviestissä syöpähoitojensa päättyneen.