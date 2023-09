Mike Tindall paljasti yllättävän lajin, joka herättää prinsessa Catherinen kilpailuhenkisyyden: "Olen nähnyt hänen pelaavan"

Prinssi William, prinsessa Catherine ja prinsessa Anne vierailivat hiljattain Annen vävyn, ex-rugbypelaaja Mike Tindallin ja tämän juontajakollegoiden isännöimmässä The Good, The Bad & The Rugby -podcastissa. Podcast-jaksossa juteltiin muun muassa urheilusta, jolloin keskustelu kääntyi prinsessa Catherinen kilpailuhenkisyyteen, kertoo Entertainment News.