Prinsessa Catherine yllätti Euroviisujen finaalissa – viisuvoittajat esittivät kuninkaalliselle yllättävän kutsun

Prinsessa Catherine on opetellut pianon soittoa pitkään, ja hänellä on musiikkiopistotutkintoja sekä soittamisesta että musiikin teoriasta. Hän on esitellyt soittotaitojaan ennenkin: Catherine säesti poplaulaja Tom Walkeria tämän kappaleen For Those Who Can't Be Here aikana vuoden 2021 joulukuussa Westminster Abbeyssa järjestetyssä konsertissa.