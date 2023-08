Prinssi Harry teki yllätysvisiitin dokumenttisarjansa näytökseen

Prinssi Harry teki yllätysesiintymisen Netflix-dokumenttisarjansa Heart of Invictus ensinäytökseen 28. elokuuta San Diegossa, Kaliforniassa.

– Saatte nähdä Heart of Invictuksen, joka on tehty viimeiset kaksi vuotta, pikemmin kuin kukaan muu. Te saatte katsoa sen tänä iltana, tai ainakin kaksi jaksoa, jotka tavallaan herättävät ruokahalunne lopuille jaksoille. On mukavaa olla takaisin San Diegossa, Harry sanoi puheessaan näytöksessä.