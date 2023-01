Prinsessa Catherine on lähteiden mukaan "päässyt yli" prinssi Harryn kohukirjan väitteistä: "On ollut paljon tärkeämpiä asioita"

Yksi kuninkaallinen, joka saa vahvasti osansa Harryn kirjassa, on hänen isoveljensä prinssi Williamin puoliso prinsessa Catherine . Elämäkerrassaan Harry muun muassa avaan Catherinen ja Harryn puolison Meghanin välillä tapahtuneen mekkoriidan yksityiskohdat ja kaksikon välillä käydyn tekstiviestikeskustelun. Lisäksi Harry kuvailee kirjassaan Catherinen ja Williamin suhtautuneen Meghaniin "stereotyyppisesti amerikkalaisena näyttelijänä".

– Tietenkin on ollut häiriötekijöitä, mutta prinsessalla on ollut paljon tärkeämpiä asioita mielessään. Tämä on tärkeää ja jännittävää aikaa, lähde kertoo.