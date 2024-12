Onnettomuus lokakuussa 2023 näkyy Hintsan elämässä edelleen.

Vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija Lotta Hintsa kiipeilee vuorilla, koska rakastaa sitä.

– Ei vaan voi olla menemättä, Hintsa kertoi MTV:n Valmiina Linnan juhliin -lähetyksessä.

Hintsan nykyiselle puolisolle, näyttelijä ja laulaja Sebastian Rejmanille vuorikiipeily oli alkuun melko tuntematon laji.

– Siksi halusin viime kesänä mukaan, jotta näen, mitä se oikeasti on. Onhan se vaarallista. Jos käy jotain, niin voi käydä todella huonosti, Rejman sanoi.

Lokakuussa 2023 Hintsa löi päänsä kiipeilyvaelluksella Nepalissa ensimmäisenä vaelluspäivänä ja sai aivotärähdyksen. Onnettomuus näkyy Hintsan elämässä edelleen.

– Huomaan, että lähimuistissa on välillä haasteita. Se on todella päiväkohtaista ja liittyy myös siihen, ovatko stressitasot muuten korkealla. Pahimmillaan on sellaisia päiviä, ettei oikein löydä sanoja ja on vaikeaa muodostaa lauseita. Jos sellainen päivä osuu kohdalle, niin englannin ja suomen sekoitus olisi kaikista luonnollisin tapa kommunikoida, Hintsa kertoi aiemmin MTV:lle.

Rejman muistaa vielä kirkkaasti päivän, kun sai tietää, että Hintsalle on sattunut onnettomuus.

– Oli yksi pelottavimpia hetkiä elämässäni. Muistan, että se oli keskellä päivää. Tiesin, ettei häneen saa yhteyttä. Muistan, kun kylvetin lapsia ja sain viestin, että Lotta on lyönyt päänsä ja tulee paljon verta. Meni varmaan neljä tuntia, kunnes sain toisen viestin. Siinä oli vähän sellaisessa löysässä hirressä, Rejman muisteli päivää, kun Hintsa loukkaantui.

Hintsa on kokenut kiipeilijä. Hän on kiivennyt muun muassa Alppien korkeimman vuoren Mont Blancin sekä Italian korkeimman vuoren Gran Paradison. Hän on myös kiivennyt yhden Amerikan korkeimmista vuorista Mount Whitneyn.

Hintsa on yksi 22. tammikuuta MTV:llä alkavan Iholla-sarjan päähenkilöistä. Myös Rejman näkyy sarjassa.

– Sebu suhtautui avoimin mielin. Itselleni oli alusta asti selvää, ettei tästä ole tulossa mikään parisuhdepaljastusohjelma. Halusin näyttää uudella tasolla sitä, kun omassa elämässä on todella paljon muutakin: kiipeily, treenit ja reissut, jotka liittyvät niihin. Mutta ei ollut myöskään mitään tarvetta piilotella Sebua – hän pyörii siellä taustalla välillä, jos pyörii, Hintsa kertoi aiemmin MTV:lle.