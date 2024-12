Petteri Orpo Linnassa Keskisarjan osallistumisesta 612-kulkueeseen: "En arvosta, enkä pidä oikeana"

Pääministeri Petteri Orpo (kok) paheksuu kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps) osallistumista kansallismieliseen 612-kulkueeseen. Orpo otti asiaan kantaa Linnan juhlissa.

Suomen politiikan ja kulttuurin kerma on juhlinut tänä iltana Suomen itsenäisyyspäivää tasavallan presidentin Alexander Stubbin isännöimissä Linnan juhlissa Helsingissä.

Juhliin kutsutuista kaikki eivät ottaneet kutsua vastaan. Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja osallistui juhlien sijaan mieluummin kansallismieliseen 612-soihtukulkueeseen.

Hän piti ennen marssia myös puheen. Puheessaan Keskisarja luonnehti soihtukulkueen järjestäjäyhdistystä lainkuuliaiseksi.

– Nykyhetken kirkkautta todistavat Töölön torilla kansalaisten määrä ja laatu. He jotka sanovat meitä natseiksi, puhuvat pötyä, Keskisarja sanoi ihmisjoukolle.

Keskisarja harmitteli "ääriaineksen" esittelevän viirejään ja kylttejään. Ei siitä saastu koko sankka väkijoukko, hän sanoi. Keskisarja ei tarkemmin eritellyt, mihin ihmisjoukkoon tai tunnuksiin viittasi.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi kuvien kera, että kulkueessa nähtiin natsitervehdyksiä.

Orpo: En pidä mistään ääriliikkeistä

Petteri Orpo sanoi Linnan juhlissa tuomitsevansa Keskisarjan osallistumisen äärioikeistotaustaiseen kulkueeseen.

– Meidän itsenäisyytemme ja itsenäisyyspäivän juhlintamme on arvokas ja hieno asia. Toivoisin, että kaikki kunnioittaisivat sitä rauhallisesti juhlimalla yhdessä, Orpo kommentoi MTV Uutisten haastattelussa.

– En arvosta enkä pidä oikeana Keskisarjan valintaa osallistua tuohon kulkueeseen, koska nimenomaan suojelupoliisin mukaan siinä oli äärioikeistolaisia linkkejä ja viiteitä.

Orpo sanoo, että ei pidä mistään ääriliikkeistä.

– Ne eivät ole hyväksi Suomelle. Meidän pitäisi pystyä yhdessä vaikeana aikana hoitamaan asioita ilman vastakkainasettelua.

Orpo kiittelee perussuomalaisten toista kansanedustajaa Sheikki Laaksoa siitä, että hän perui osallistumisensa kulkueeseen.

– Nyt on ennen kaikkea perussuomalaisen eduskuntaryhmän tehtävä arvioida, miten heidän edustajansa osallistumisesta seuraa, Orpo vastasi kysymykseen siitä, koituuko asiasta vielä jälkipyykkiä tai pelisääntökeskustelua hallituksen sisällä.

Kolme pointtia juhliin

Petteri Orpo kertoo oman itsenäisyyspäivänsä sujuneen perinteisesti.

Hän kiittelee erityisesti Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon itsenäisyyspäivän ekumeenisessa jumalanpalveluksessa Tuomiokirkossa pitämää puhetta.

Laajasalo sai kirkkokansan nauramaan nostamalla esiin viime kevään uutisen, jossa kerrottiin Stubbin joutuneen lipuntarkastukseen raitiovaunussa. Laajasalon mukaan ”Suomi on maa, jossa presidentiltä tarkastetaan matkalippu”.

Pääministeri Petteri Orpo ja puoliso Niina Kanniainen-Orpo itsenäisyyspäivän ekumeenisessa juhlajumalanpalveluksessa Helsingin tuomiokirkossa.

Orpo sanoi saavansa voimaa arkeensa ja työhönsä suomalaisesta luonnosta.

– Luonnossa liikkumisesta, lenkkeilystä, koirien kanssa ulkoilusta, kalastamisesta, retkeilystä. Se on minulle tapa päästä irti arjesta, ja siitä saan voimaa jaksaa.

Illan isännän, presidentti Alexander Stubbin hengessä Orpo suostui vielä listaamaan kolme pointtia loppuiltaan Linnassa.

– Ensinnäkin tapaan mahdollisimman paljon ystäviä ja suomalaisia eri puolilta. Toinen on, että nauttii tunnelmasta. Tämä on ainutlaatuista, kun juhlitaan Suomen itsenäisyyttä. Kolmanneksi aion tarkkailla mitä uutta tasavallan presidentti on tuonut tänne. Nyt ainakin näkee, että esimerkiksi valaistus on laitettu uusiksi.

