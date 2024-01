Kun uusi gallup julkaistaan, nousee presidenttiehdokkaiden leireissä pulssi – "Joka kerta on tulla sydänkohtaus"

"Kampanjaa on tehty tyhjiössä"

– On tehty vähän niin kuin tyhjiössä kampanjaa muutama päivä, mutta ei se vaarallista ole. Aina on tärkeintä keskittyä omaan tekemiseen. Loppumetreillä ei kannata alkaa häröilemään, sanoo Olli Rehnin kampanjapäällikkö Satu Mäki-Lassila . Myös Stubbin leirissä galluplukuja on odotettu. – Kyllä jokainen gallup totta kai on mielenkiintoinen ja kyllä niitä odotetaan, myöntää kampanjapäällikkö Kristiina Kokko . – Se kertoo jonkinlaisesta yleistilanteesta, mutta toivon, että jokainen äänestää omaa ehdokastaan gallupeista huolimatta. Keskitytään siihen, että oma ehdokas saa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Ratkaisevatko gallupit?

Entä kuinka ratkaisevia gallupit ovat vaalituloksen kannalta?



Vaikka gallupit kiinnostavat, eivät kampanjantekijät usko niiden ratkaisevan vaalitulosta.



– En usko siihen. Kyllä äänestäjät ratkaisevat vaalit, sanoo Pekka Haaviston kampanjan viestintäpäällikkö JarnoLappalainen.



– Kyllä jokaisella ihmisellä on oma peruste, ketä he äänestävät. Sitä pitää kunnioittaa. Tämä on yksi tiedonmurunen muiden joukossa, Valtteri Vuorisalo toteaa.



Kampanjantekijät muistuttavat, että lopullinen kannatusmittaus on vaalipäivänä.



– Kyllä kaikki lähtee siitä, että tehdään sellaista kampanjaa, mikä on valittu tehdä ja tuodaan oman ehdokkaan kokemusta ja osaamista ja persoonaa esiin. Ei siinä parane sivuille vilkuilla, Lappalainen toteaa.



Vaalipäivä siintää reilun viikon päässä. Valtteri Vuorisalon mukaan aikaa on siis vielä paljon.



– Puolitoista viikkoa on ikuisuus vaalipäivinä. Yksikin päivä voi ratkaista. Kyllä tässä on vielä vauhtia ja vaaratilanteita kaikilla luvassa.