Presidenttiehdokkaat ottavat yhteen MTV:n Suuressa vaalitentissä – tv-kohtaamisilla jopa ratkaiseva merkitys

Presidenttiehdokkaita on nyt yhteensä yhdeksän ja he kaikki ovat aloittaneet kampanjansa. Ehdokkaat kiertävät maata kireällä tahdilla.

Toinen tapa tavoittaa kaikki äänestäjät on osallistua valtakunnalliseen television vaalitenttiin. Tutkijan mukaan tv-tenteillä on suuri merkitys.

– Ne keräävät suuren yleisön, ja tämän takia niillä on suuri vaikutuskin. Tutkimusten mukaan osalle äänestäjiä nämä televisiokeskustelut ovat jopa ratkaisevia äänestyspäätöksen tekemisen kannalta, sanoo professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta.

"Persoonallisuus tulee läpi"

– Kyllä on ollut tapana katsoa kaikki vaalitentit. Siinä kiinnostaa, mikä on ehdokkaiden sanoma. Ja mukava on seurata myös oheisviestintää, kun joutuvat välillä epämukavuusalueelle että mitenkä selviävät siitä, kertoo vaalitenttien katselustaan Tarmo Parviainen.