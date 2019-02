Trump julistaa kansallisen hätätilan saadakseen muurin etelärajalle – "Kaikki tietävät, että muurit toimivat"

– Edelliset presidentit ovat julistaneet hätätilan paljon pienempienkin asioiden takia. Nyt me puhumme huumeiden, ihmiskaupan ja kaikenlaisen rikollisuuden tunkeutumisesta maahamme.

– Meillä on kyvykkäitä ihmisiä rajalla töissä. He avaavat autojen ovet ja huomaavat, jos kyydissä on naisia teippiä suullaan tai kädet sidottuina, presidentti sanoi.