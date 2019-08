Presidentti Niinistö kommentoi medialle Putinin vierailua: "Aiheita riittää"

– Olemme tavanneet vuosittain joko Venäjällä tai Suomessa. Yleensä on käsitelty kahdenvälisiä asioita ja lisäksi on ollut kv-poliittinen osio, joka on nyt aika laaja, aiheita riittää. Eiköhän noudateta nytkin tätä kaavaa, Niinistö toteaa.