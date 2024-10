Presidentti Stubbin valtiovierailu Norjaan alkoi kuninkaallisin menoin

Seppeleenlasku ja vierailu parlamenttiin

Erilaiset kohut ovat koetelleet viime aikoina norjalaisten tukea kuningashuoneelle, mutta etenkin kuningasperheen pää, kuningas Harald, on edelleen hyvin suosittu , eikä hänen toivota luopuvan vallasta.

Poliittinen osuus alkaa keskiviikkona

Stubbin valtiovierailun poliittinen osuus on vuorossa keskiviikkona. Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailulla ovat esillä muun muassa kahdenvälisten taloussuhteiden vahvistaminen sekä yhteistyö turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Norja kasvattaa puolustusbudjettia

Norja on myös ottanut käyttöön tehostetut tilapäiset rajatarkastukset ainakin 22. lokakuuta saakka.

Norja on kasvattamassa ensi vuonna puolustusbudjettiaan noin viidenneksellä 110 miljardiin kruunuun (noin 9,2 miljardiin euroon). Puolustusministeriön mukaan määrä vastaa 2,15:tä prosenttia Norjan bruttokansantuotteesta eli ylittää Natossa asetetun kahden prosentin vähimmäisvaatimuksen.

Pian yhteistä hävittäjäkalustoa

Norjan hallitus myös korvamerkitsee 967 miljoonaa kruunua (82 miljoonaan euroa) puolustusteollisuuden vahvistamiseen. Osansa siitä saa suomalais-norjalainen Nammo , jonka tuotantolaitoksille Raufossiin rakennetaan kolmas rakettimoottoreiden tuotantolinja. Hallituksen mukaan monissa Ukrainan ilmapuolustuksessa käytetyissä ohjuksissa on Norjassa valmistetut rakettimoottorit.

Norja on ostanut aiemmin samoja F-35-hävittäjiä kuin Suomi ja saanut niistä jo suurimman osan maahan. Loppujen kanssa on kuitenkin kärsitty koneen ohjelmistopäivityksistä johtuneista toimitusviivästyksistä .

Norjaa on vaadittu niin ulkomailla kuin kotimaassakin tekemään enemmän Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi. Perusteluna on se, että kaasunviejä Norja on saanut roimasti lisää vientituloja kaasuvirtojen Venäjältä Eurooppaan katkettua sodan laajentumisen jälkeen.