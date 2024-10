Stubb vierailee Norjassa

Paikalla on myös muuta kuningasperhettä, kuten kruununprinssi Haakon , kruununprinsessa Mette-Marit ja prinsessa Astrid .

Erilaiset kohut ovat koetelleet viime aikoina norjalaisten tukea kuningashuoneelle, mutta etenkin kuningasperheen pää kuningas Harald on edelleen hyvin suosittu, eikä hänen toivota luopuvan vallasta.

Stubbin valtiovierailun poliittinen osuus on vuorossa keskiviikkona, kun presidentti käy keskustelut Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören kanssa. Stubb myös puhuu oslolaisella kauppakorkeakoululla, tapaa opiskelijoita ja osallistuu liike-elämän seminaariin. Puheen seminaarissa pitää liikenne-, viestintä- ja sisäministeri Lulu Ranne (ps.).

Norja kasvattaa puolustusbudjettia

Norja on myös ottanut käyttöön tehostetut tilapäiset rajatarkastukset ainakin 22. lokakuuta saakka.

Norja on kasvattamassa ensi vuonna puolustusbudjettiaan noin viidenneksellä 110 miljardiin kruunuun (noin 9,2 miljardiin euroon).

Pian yhteistä hävittäjäkalustoa

Hallituksen mukaan monissa Ukrainan ilmapuolustuksessa käytetyissä ohjuksissa on Norjassa valmistetut rakettimoottorit.

Norja on ostanut aiemmin samoja F-35-hävittäjiä kuin Suomi ja saanut niistä jo suurimman osan maahan. Loppujen kanssa on kuitenkin kärsitty koneen ohjelmistopäivityksistä johtuneista toimitus viivästyksistä .

Norjaa on vaadittu niin ulkomailla kuin kotimaassakin tekemään enemmän Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi. Perusteluna on se, että kaasunviejä Norja on saanut roimasti lisää vientituloja kaasuvirtojen Venäjältä Eurooppaan katkettua sodan laajentumisen jälkeen.