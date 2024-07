Presidentti Stubb perustelee, miksei Venäjän kannata "yrittää edetä" Itämeren suunnalla

– Nato on nyt kaksinkertaistanut rajansa Venäjän kanssa. Me Suomessa ymmärrämme vastuumme uutena jäsenmaana. Otamme puolustuksemme hyvin vakavasti. Me olemme turvallisuuden tuottaja, emme sen kuluttaja, Stubb kertoi Suomen roolista sotilasliitossa kansainväliselle medialle.