Itärajan pitäminen kiinni on hyvä ratkaisu, sanoo Stubb Ylelle: "Putin käyttää ihmisiä sodan aseena"

Itärajan pitäminen kiinni on ollut hallitukselta hyvä ratkaisu, sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubb . Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

– Venäjä ja [Vladimir] Putin välineellistää, eli käyttää ihmisiä sodan välineenä tai aseena. Ja se on häikäilemätöntä, kyynistä ja väärin, Stubb sanoi.

Presidentin tietojen mukaan rajan yli pyrkineiden miesten ja naisten määrä on ollut noin 1300-1500. Toinen puoli asiassa on Venäjän pelko liikekannallepanon vaikutuksesta venäläisten miesten pakenemiseen Suomen kautta.

– Tässä pelataan ikään kuin tuplapeliä. Ratkaisu siitä, että raja pidetään juuri nyt kiinni, on hyvä.

Stubb: Kyse on poikkeuslaista, jolla on tiukat ehdot

Valmisteilla olevat rajalait mahdollistaisivat turvapaikanhakijoiden nopean käännyttämisen rajalla, mikäli hakemus katsottaisiin perusteettomaksi. Kritiikkiä on tullut esimerkiksi Rajavartiolaitokselta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta.

– Kysehän on poikkeuslaista, jossa on aika tiukatkin ehdot sille, että se voidaan ottaa käyttöön. Silloin tavoitteena on, että sitä ei tarvitse ottaa käyttöön, hän sanoi.