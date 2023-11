Presidentti Niinistölle harvinainen kunnia Saksassa

Villa Hammerschmidt on Saksan liittopresidentin toinen virka-asunto Berliinissä sijaitsevan Schloss Bellevuen lisäksi. Virallisia vierailuja ei ole järjestetty siellä vuosikausiin.

”Minun näkökulmani voi olla vähän toinen”

Niinistön ja Steinmeierin välisestä sanailusta ja kanssakäymisestä oli kaksipäiväisen vierailun aikana helppo päätellä, että presidenttien välille on kehittynyt välitön ja lämminhenkinen suhde.

Kumpikin on ennen nykyistä tehtäväänsä tehnyt pitkän uran politiikassa ja Niinistön mukaan he ovat olleet tekemisissä jo ennen presidenttiyttä.

– Me olemme tietysti vähän haikeita, koska kautesi on tulossa päätökseen. Se on valitettavaa. Mutta haluaisin kiittää monista luottamuksellisista keskusteluista, joita olemme viime vuosina voineet käydä muun muassa eri kriisien keskellä, Steinmeier sanoi.