EU:ssa pohditaan, pitäisikö etanoli luokitella vaaralliseksi aineeksi, joka lisää syöpäriskiä, kertoo brittilehti Financial Times.
Jos tähän luokitteluun päädytään, se tarkoittaa käytännössä käsidesin ja monien muiden terveydenhuollossa käytettävien puhdistusaineiden kieltoa.
Alkoholipohjaiset puhdistusaineet on luokiteltu EU:ssa turvallisiksi, ja ne ovat olleet Maailman terveysjärjestö WHO:n välttämättömien lääkkeiden listalla 1990-luvulta lähtien.
Lokakuun alkupuolella yksi Suomessa toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) työryhmistä kuitenkin linjasi sisäisissä suosituksissaan etanolin myrkylliseksi aineeksi, joka lisää syöpäriskiä.
Viraston biosidivalmisteita tutkivan komitean on tarkoitus päättää marraskuun lopulla, tulisiko etanoli luokitella ihmiselle vaaralliseksi aineeksi.