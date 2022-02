Presidentti Niinistö saksalaismedian haastattelussa: "Putin kuulosti siltä kuin lukisi lauseita paperilta"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä on tituleerattu maailmalla jopa "Putin-kuiskaajaksi", sillä presidentit ovat tunteneet jo kauan. Esimerkiksi yhdysvaltalaismedia Washington Post on korostanut, kuinka korkealla Niinistö on Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhelulistalla, jolle vain harvat pääsevät.