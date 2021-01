Presidentti Niinistö otti kantaa koronakeskusteluun: Näin hän kommentoi tukahduttamispuheita – "Vaara kasvaa"

Nyt tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut tähän keskusteluun kantaa Presidentinkanslian sivuilla julkaistussa tekstissä .

– Yhteistä heidän näkemyksissään on ainakin se, että keskeisen tärkeää on ennakoiva varautuminen; siis tiukat, lyhytkestoiset rajoitustoimet jo ennen kuin vaaralliset rajat ovat ylittyneet, Niinistö toteaa.

Niinistön mukaan on mielenkiintoista, että hyvin erilaisilta tahoilta, talouden ja yksilövapauksien osalta, on esitetty nyt samankaltaista ajattelua.

– Kuulostaa siltä, että lyhyt itsekurin kuuri on parempi kuin jättää taudille mahdollisuutta tulla tänne lisää kurittamaan taloutta tai terveyttä.

Rokotteet ovat täällä, miksi rajoittaa?

– Rokotusten osalta saadut tiedot ja aikataulut, sikäli kuin niitä on, kertovat odotettua hitaammasta edistymisestä. Ylipäätään rokotteiden toimituksista on vaikea muodostaa selkeää käsitystä. Kysymyksiä on myös herättänyt miten eri jäsenmaiden omat rokotteiden hankintatoimet osuvat yksiin EU:ssa sovitun solidaarisen yhteishankinnan kanssa. Kilpajuoksussa ei rokotteiden varaan vielä voi tuudittautua.